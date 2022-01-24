Командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал вероятную дату российского вторжения, из-за которого США уже эвакуируют из Украины своих дипломатов. Также военный заявил, что Москва может атаковать Украину с нескольких направлений и захватить сразу восемь регионов.

Об этом Павлюк заявил в интервью изданию The Times, которое он дал в Попасной - недалеко от линии разграничения.

По словам Павлюка, Россия развернет 54 боевых тактических группы, в том числе 36 баллистических ракет средней дальности "Искандер".

На Западе среди разных сценариев потенциальной датой начала вторжения называют 20 февраля: именно к этому времени в Пекине заканчиваются зимние Олимпийские игры и совместные российско-белорусские учения на границе с Украиной.

"Это дата, которая и нас беспокоит", - признал Павлюк.

The Times пишет, что в Украине начали раздачу оружия в ожидании затяжной повстанческой войны в районах, где украинская регулярная армия может быть разбита.

"Мы уже начали это делать. Мы создали так называемые отряды территориальной обороны, а значит, будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие. Даже сейчас оружие раздают людям, готовым воевать", - сказал Павлюк.

Генерал добавил, что для Украины победой будет возвращение неподконтрольных территорий. Он также описал, как может выглядеть победа Путина, ссылаясь на украинскую военную разведку: Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одессу и Харьков. Это лишит Украину основного военного и промышленного потенциала и выхода к Черному морю.

"Россияне рассматривают разные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на востоке. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать Украиной, как хотят", - сказал Павлюк.

На вопрос, как европейские страны отреагируют на нападение России, он пошутил: "Они будут обеспокоены - возможно, очень обеспокоены".

По его словам, Европа либо боится помогать Украине, либо не хочет это делать. Европа находится в своей зоне комфорта и не хочет действовать, как и в 1939 году, добавил генерал.

Как писала "Страна", в том же интервью Павлюк заявил, что украинцы будут "рвать россиян голыми руками".

Мы также сообщали, что на Западе не только раздувают истерию вокруг близкого вторжения в РФ, но все чаще раздаются другие голоса, призывающие не нагнетать вражду с Россией из-за Украины.