Параллельно тому, как официальные лица в США и Британии (а также близкие к их администрациям СМИ) говорят о скором "вторжении" России в Украину, на Западе начинает формироваться противоположная точка зрения.

Все больше в последнее время звучит высказываний о том, что с Москвой нужно договариваться, а не враждовать. И что основная проблема для Запада - Китай, а не Россия.

Самым ярким прецедентом стали заявления командующего ВМС Германии, который заявил, что нужно "проявить уважение" к Владимиру Путину, а Крым Украина никогда не вернет.

Военный после этого потерял свою должность, но он явно не один такой в Европе и США. Тем более, что аналогичных мнений звучит все больше.

При этом нужно сказать, что "голоса" о том, что нужно прекратить конфронтацию с Москвой, пока не доминируют в западной прессе и заявлениях чиновников. Но раздаются они все отчетливее, и маргинальными их назвать уже точно нельзя - все это говорится либо от авторитетных персон, либо со страниц мейстримных медиа.

"Страна" собрала последние заявления европейской и американской "партии мира" и оценила уровень их влияния на ситуацию.

Судьба вице-адмирала

22 января, находясь с визитом в Индии, командир германских ВМС Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных для официального Киева заявлений.

"Крым ушел и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал вице-адмирал.

Он также выразил скепсис идее принятия Украины в НАТО. По его словам, в отличие от Прибалтики, которая до 40-х готов имела независимость, Украина была в составе СССР. Также, по его мнению, неразумно принимать в альянс и Грузию, хотя она и соответствует всем критериям.

Шенбах не верит, что России на самом деле нужно завоевывать Украину. Слухи об этом он назвал "ерундой".

"Неужели Россия действительно хочет небольшой кусочек украинской земли? Или присоединить всю страну? Нет, это ерунда. Путин, вероятно, оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и это раскалывает ЕС, но чего он хочет на самом деле – это высокий уровень уважения", - сказал вице-адмирал.

По его словам, проявить такое уважение "нам ничего не стоит. Если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает. Россия – древнее и важное государство. Даже нам, Индии, Германии, Россия нужна".

Также он констатировал, что Запад ведет себя с Москвой свысока, и Европе с Америкой необходимо быть с ней на равных.

"Это поможет дистанцировать Россию от Китая. Потому, что Китаю нужны ресурсы РФ. А они готовы их давать, потому что наши санкции кое-где зашли слишком далеко", – добавил он.

После этой речи, полной "зрады", Украина запросила от Германии официальных объяснений и даже вызвал посла ФРГ.

Параллельно в Минобороны Германии заявили, что не разделяют взглядов Шенбаха, да и сам он позже назвал сказанное своим личным мнением.

Но в итоге командующего ВМС отправили в отставку. Это вызвало громкое ликование в Украине, хотя вряд ли это решение Берлин принимал после "окрика" из Киева. Скорее, речь о том, что военные не должны в принципе делать громких политических заявлений, о чем бы они не звучали.

Тем более, что Германия по факту не поддерживает нарративы о "российском вторжении", запрещает поставлять Киеву оружие и заявляет, что вопрос о приеме "Страны" в НАТО в обозримой перспективе не стоит.

То есть, реальная политика германского правительства фактически ближе к позициям Шенбаха (хоть публично от его слов и отмежевались).

"Прощай, оружие" от Foreign Policy

В субботу американский журнал Foreign Policy выпустил материал, в котором раскритиковал поставки оружия в Украину, которые как раз активно начала Великобритания. И собирались начать США.

Авторами выступили два эксперта исследовательской организации Rand, которая сотрудничает с американским правительством и работает для Пентагона. Один из соавторов - выпускник военной академии Уэст Пойнт Скотт Бостон.

Они доказывают, что поставки оружия Украине, кроме самолетов и ракетных систем "земля-воздух", не имеют никакого военного смысла. И Россия сможет захватить Украину в относительно короткие сроки, пользуясь сразу несколькими преимуществами:

ВСУ не готовили к войне с Россией, это армия для конфликта на Донбассе, где Москва напрямую вмешивалась только дважды - и оба раза окончились для ВСУ разгромом





У Москвы подавляющее превосходство во всех видах вооружений, а особенно - в ракетах и авиации.





Граница с Россией окружает Украину с трех сторон - севера, востока и юга, а если в дело вмешается Беларусь, то будет быстро взят и Киев





Армия России лучше украинской готова с мобильным действиям на открытых пространствах, на учения выделялись огромные средства.

Поставки оружия ничего не изменят в позиции Москвы, если она решит атаковать Украину - поскольку ущерб от потенциальных санкций все равно экономически будет выше. И если Россия решится на такой ущерб, то на спорадические попытки вооружить украинцев Кремль уже не обратит внимания.

Журнал утверждает, что США готовят для украинских союзников участь Чечни или Сирии, где повстанцы, несмотря на поддержку Запада, были разгромлены Россией.

Таким образом, поставляя точечно и бессистемно отдельные виды вооружений, США и союзники только провоцируют конфликт вместо того, чтобы искать дипломатическое решение.

"Доллар потеряет статус, и американцы обнищают за одну ночь"

Более яростная критика инициатив Белого дома звучит из трампистского лагеря.

На американском канале "Fox News" (ориентирован на консервативных республиканских избирателей и оппозиционен Байдену) популярный ведущий Такер Карлсон заявил, что США не выгодно из-за Украины становится на грань войны с Россией.

По мнению Карлсона, США нет смысла тратить миллиарды долларов и рисковать жизнями американцев в войне с Россией за Украину, потому что главный противник США это Китай, а давление Запада на РФ лишь способствует сближению Москвы с Пекином. А в результате такого сближения доллар потеряет статус резервной валюты и американцы "станут нищими за одну ночь".

"Украина – маленькая страна в 8000 километрах от Вашингтона, но мы не перестаем говорить об Украине. В ближайшие дни Россия может нарушить границу Украины, и как нам говорят, мы этого не потерпим. В Вашингтоне территориальная целостность США значит меньше, чем ничего. Но вот за Украину мы должны воевать! Все политики Вашингтона продвигают войну против России - "Россия, Россия, Россия плохая!". Это обычный набор лжи для детишек, но в чем конкретная ложь? Главный фактор, толкающий нас к войне – НАТО.

Зачем нужно НАТО через 30 лет после распада СССР, никто не знает. Зачем Украина в НАТО? Россия этого не хочет, как мы не хотим русские ракеты в Мексике. Тут нет никаких интересов США. Зачем рисковать жизнями американцев и тратить миллиарды? Цель одна – подразнить Россию. Китай – главная угроза для США, с этой угрозой и рядом никто не стоял. А опасней всего толкать русских в вынужденный союз с Китаем. Если они объединяться и доллар перестанет быть мировой резервной валютой, наша страна станет нищей за одну ночь", - говорит телеведущий.

"Зрада" от рупора демократов

22 января в New York Times - издания, которое является одним из главных медийных рупоров Демпартии США - вышло мнение колумниста Росса Даутата под заголовком "Как отступить от Украины".

В ней он говорит, что попытка вывести Украину из орбиты влияния России была "глупой приверженностью каким-то супер-обязательствам".

"Какими бы ни были наши желания или желания Украины, ее власть просто никогда не была в состоянии полностью присоединиться к Западу - она слишком слаба экономически, слишком внутренне разобщена и просто находится не в том месте и не в то время", - пишет автор.

Действия США по Украине и при Обаме, и при Трампе "растянули наши возможности и лишили нашу "мягкую силу" для Киева той энергии и напора, которые были необходимы, чтобы справиться с силовым противодействием Москвы".

Даутат пишет, что Америке нужно "сосредоточить американскую мощь в Восточной Азии для противодействия Китаю". А "отступление" по Украине может произойти в виде "отложенного вопроса о расширении НАТО".

При этом автор опасается, что более широкий "отход от Украины неизбежно вызовет сомнения относительно наших более важных обязательств в других местах". А передавать кураторство над Украиной европейцам пока нельзя, потому что "Германия часто действует как фактический союзник России".

"США действительно не могут ничего сделать, если Россия вторгнется в Украину, и мы были бы безумцами, если бы присоединились к войне на стороне Украины. Поэтому и поиск Белым домом правильного промежуточного ответа, некоего баланса между санкциями и поставками оружия Украине, выглядит как некое опасливое, неуверенное прощупывание почвы. И по весьма уважительной причине: здесь просто нет идеального ответа, есть только некая сумма наименее плохих вариантов", - резюмирует эксперт.

"Появились нотки, которых не было"

В целом пока такие заявления не являются доминирующими в западных СМИ. Но их становится все больше.

Общий лейтмотив - Западу нужно перестать "бодаться" с Россией по поводу Украины, а сосредоточится на главной проблеме - Китае. Причём в этом плане замирение с Россией тем более важно, чтоб не допустить ее дальнейшего сближения с Пекином.

В России на это также обратили внимание. Вот как описывает ситуацию телеграмм-канал "Россия в глобальной политике":

"Глядя на информационный вал, идущий из западных столиц, задаёшься вопросом. Может быть, поддержание на противоположной стороне неослабевающей истерики без каких-либо реальных действий - правильная переговорная тактика? Биться в падучей утомительно, нужен быстрый эффект. Через какое-то время напряжение перерастает в перенапряжение и усталость, а там, глядишь, и в апатию, желание избавиться от раздражителя. То, что в западном мейнстриме уже появились нотки, которых раньше не было ("а оно нам что, правда, так надо?"), бесспорно. Это пока не доминирующая позиция, но уже и не совсем маргинальная. В общем, главное, чтобы не сорвало никого в превентивные действия. А в гляделки у Москвы фора".