Заявление командующего Военно-морскими силами Германии вице-адмирала Кай-Ахим Шенбаха о том, что Крым больше никогда не присоединится к Украине, вызвало негодование в федеральном правительстве. А сам военный принялся оправдываться за него в соцсети.

Об этом сообщает издание "Spiegel".

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт экстренно собрала видеоконференцию, на которой обсудила со своим генеральным инспектором Эберхардом Цорном и ее главным советником по связям с общественностью, как поступить с Шенбахом.

По результатам видеоконференции политики пришли к решению, что в понедельник, 24 января, Шенбах проведет разъяснительную беседу с генинспектором, а также будет обязан публично извиниться за сказанные им слова.

Сам Шенбах уже извинился в частном порядке за свои комментарии в Twitter.

"Непреднамеренно недооценил ситуацию, я не должен был так поступать. Здесь нечего интерпретировать, это была явная ошибка", - написал он.

Он пояснил, что озвученное им заявление касательно Крыма - это его личное мнение, которое никаким образом не выражает официальной позиции министерства обороны Германии.

Как мы писали, Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством ФРГ высказываний командующего ВМС Германии о безвозвратной потере Украиной Крыма.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины вызвало на ковер посла ФРГ Анку Фельдгузен в связи с непредоставлением Киеву оружия, а также из-за высказываний командующего ВМС Германии о Крыме.