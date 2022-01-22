Министерство иностранных дел Украины вызывает посла ФРГ Анку Фельдгузен в связи с непредоставлением Киеву оружия, а также из-за высказываний командующего ВМС Германии о Крыме и НАТО.

Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины в субботу, 22 января.

"В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МИД добавили, что посол ФРГ вызывается также в связи с недавними высказываниями командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО.

"Для Украины важны твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания разрушительных намерений России", - подытожили в ведомстве.

Комментарий к вызову посла ФРГ. Источник: пресс-центр МИД Украины

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством ФРГ высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым.

Кроме того, мы писали о том, что Германия запретила Эстонии передавать оружие своего производства Украине.

Также "Страна" сообщала, что канцлер Германии Шольц повторил, что ФРГ не станет поставлять оружие Украине.

Между тем, несмотря на это Киев снова обратился к Берлину с просьбой оказать военную поддержку Украине. Украинские власти рассчитывают получить от Германии хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для бойцов территориальной обороны.