Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня созывает первое заседание СНБО в этом году, провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого стороны уделили основное внимание координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации в сфере безопасности вокруг нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что для нашей страны важно сохранение единства всех государств – членов ЕС в отношении защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, которая не станет поддаваться на провокации, а будет сохранять спокойствие и выдержку.

"Благодарю вас, господин Президент Европейского совета, и лидеров стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашем государстве и поддерживают нас, выполняя свою работу", – добавил Зеленский.

Глава Украины и президент ЕС также обсудили вопросы подготовки Европейским союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета экономических, политических, а также санкций в сфере безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию Российской Федерации у границ украинского государства.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина – ЕС.

Тем временем дипломаты Европейского союза сообщили о том, что в рамках обсуждения новых санкций против Российской Федерации Берлин снял с рассмотрения вопрос об отключении Москвы от SWIFT. В качестве возможных мер ФРГ рассматривает санкции в газовом и нефтяном секторах.

Мы также писали о том, что ЕС выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи из-за угрозы вторжения Российской Федерации. Ее объем составит 1,2 млрд евро, а первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.