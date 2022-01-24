Сегодня, 24 января, в 17:00 президент Украины Владимир Зеленский, который призвал украинскую разведку переходить к наступательным действиям, созывает заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в аппарате Совбеза.

Начало заседания запланировано на 17:00.

На заседании обсудят обеспечение нацбезопасности от внутренних и внешних угроз, а также экономику, энергетику и коронавирус.

Между тем, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США из Украины и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") американских госслужащих из посольства в Киеве.

Кроме того, вслед за США об эвакуации дипломатов из Украины объявила Британия.

Также мы писали, что Австрия, Чехия и Дания подготовили планы эвакуации своих дипломатов из Украины. Они собираются применить их в случае обострения ситуации.

В свою очередь Министерство иностранных дел Германии пока что сохраняет дипломатическое присутствие в Украине, однако при этом ведомство обеспечивает возможность родственникам немецких дипломатов выехать из нашей страны, если они этого хотят.

"Страна" подробно рассказывала, зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС.