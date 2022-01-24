Министерство иностранных дел Германии сохраняет дипломатическое присутствие в Украине, однако при этом ведомство обеспечивает возможность родственникам немецких дипломатов выехать из нашей страны, если они этого хотят.

Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает "РИА Новости".

Представитель, в частности, заявил, что МИД ФРГ обеспечивает возможность немецким гражданам, родственникам своих дипломатов, выехать из Украины за счет ведомства, если они того хотят.

При этом Министерство иностранных дел Германии сохраняет дипломатическое присутствие в Украине, поскольку оно необходимо в том числе для урегулирования ситуации.

Напомним, 24 января Госдеп США разрешил американским дипломатам покинуть Украину и приказал уехать членам их семей.

Кроме того, вслед за США об эвакуации дипломатов из Украины объявила Британия.

Также мы писали, что Австрия, Чехия и Дания подготовили планы эвакуации своих дипломатов из Украины. Они собираются применить их в случае обострения ситуации.

"Страна" подробно рассказывала, зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС.