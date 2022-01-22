В Министерстве иностранных дел Германии работают над планом эвакуации членов семей сотрудников посольства в Украине, которых должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Об этом сообщает в субботу, 22 января, издание Bild.

По данным издания, в МИД Германии прорабатывают возможности эвакуации семей немецких дипломатов из Украины и готовятся к возможному обострению ситуации.

Официальных комментариев публикации СМИ со стороны немецкого МИД пока не последовало.

Напомним, что на днях в администрации Байдена фактически подтвердили, что Госдеп планирует эвакуацию граждан США из Украины. Однако впоследствии в Госдепе опровергли эту информацию.

Также мы писали, что Британия уже подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины. Спецоперацией займутся военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS).

Ранее "Страна" сообщала, что газета The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако эти сведения опровергли как в Министерстве иностранных дел России, так и в МИД Украины.

Кроме того, мы информировали, что в связи с угрозой нападения России МИД Израиля решил переписать своих граждан в Украине.