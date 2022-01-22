В Германии опровергли подготовку планов эвакуации семей немецких дипломатов из Украины
Министерство иностранных дел Германии, которое, по данным СМИ, работало над планами эвакуации семей своих дипломатов из Украины, опровергло эту информацию.
Об этом сообщает в субботу, 22 января, издание DPA.
Как пишет DPA, в МИД Германии заявили, что дипломатическое ведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей.
"Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Евросоюзе и на международном уровне", - добавили в министерстве.
Напомним, что ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, будто МИД Германии на случай эскалации ситуации вокруг Украины разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства в этой стране.
Также мы писали, что на днях в администрации Байдена фактически подтвердили, что Госдеп планирует эвакуацию граждан США из Украины. Однако впоследствии в Госдепе опровергли эту информацию.
Кроме того, "Страна" сообщала, что газета The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако эти сведения опровергли как в Министерстве иностранных дел России, так и в МИД Украины.