Министерство иностранных дел Германии, которое, по данным СМИ, работало над планами эвакуации семей своих дипломатов из Украины, опровергло эту информацию.

Об этом сообщает в субботу, 22 января, издание DPA.

Как пишет DPA, в МИД Германии заявили, что дипломатическое ведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей.

"Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Евросоюзе и на международном уровне", - добавили в министерстве.

Напомним, что ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, будто МИД Германии на случай эскалации ситуации вокруг Украины разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства в этой стране.

Также мы писали, что на днях в администрации Байдена фактически подтвердили, что Госдеп планирует эвакуацию граждан США из Украины. Однако впоследствии в Госдепе опровергли эту информацию.

Кроме того, "Страна" сообщала, что газета The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако эти сведения опровергли как в Министерстве иностранных дел России, так и в МИД Украины.