В связи с угрозой нападения России МИД Израиля решил переписать своих граждан в Украине
В связи с обострением ситуации вокруг Украины в консульском отделе Министерства иностранных дел Израиля предлагают своим гражданам в Украине заполнить специальную анкету.
Об этом сообщает в Facebook дипломатическая страница МИД Израиля в четверг, 20 января.
Гражданам Израиля рекомендуется заполнить небольшую анкету с персональными данными, а также с адресом проживания и контактными данными. Кроме того, граждане обязаны подтвердить свое согласие со сбором личных данных, которые будут временно храниться в базах правоохранительных органов.
В МИД Израиля проводят перепись своих граждан в Украине. Источник: Facebook
Напомним, что в Госдепе заявили, что власти США готовят планы обеспечения безопасности своих дипломатов и граждан в Украине на случай эскалации ситуации, это делается в штатном режиме и является обычной практикой.
Ранее "Страна" сообщала, что в МИД РФ обвинили СБУ в дезинформации об эвакуации сотрудников дипведомств РФ из Украины.
Также мы писали, что Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан покинуть регионы России, которые граничат с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа.