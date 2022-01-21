В связи с обострением ситуации вокруг Украины в консульском отделе Министерства иностранных дел Израиля предлагают своим гражданам в Украине заполнить специальную анкету.

Об этом сообщает в Facebook дипломатическая страница МИД Израиля в четверг, 20 января.

Гражданам Израиля рекомендуется заполнить небольшую анкету с персональными данными, а также с адресом проживания и контактными данными. Кроме того, граждане обязаны подтвердить свое согласие со сбором личных данных, которые будут временно храниться в базах правоохранительных органов.

В МИД Израиля проводят перепись своих граждан в Украине. Источник: Facebook

Напомним, что в Госдепе заявили, что власти США готовят планы обеспечения безопасности своих дипломатов и граждан в Украине на случай эскалации ситуации, это делается в штатном режиме и является обычной практикой.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД РФ обвинили СБУ в дезинформации об эвакуации сотрудников дипведомств РФ из Украины.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан покинуть регионы России, которые граничат с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа.