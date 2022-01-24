В случае, если ситуация в Украине обострится, своих дипломатов из нашей страны эвакуируют Австрия, Дания и Чехия. Пока что вывозить своих дипломатов указанные страны не собираются.

О том, что план эвакуации сотрудников посольства в Киеве разработан в Австрии со ссылкой на главу МИД страны Александера Шалленберга сообщает ТАСС.

"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - сказал Шалленберг.

В Чехии также ежедневно обсуждается ситуация в Украине, для этого в стране существует специальная рабочая группа, пишет со ссылкой на информированный источник "РБК Украина". Там "верят в лучшее, но готовятся и к худшему развитию ситуации". Эвакуацию дипломатов начнут, если ситуация с безопасностью в Украине серьезно ухудшится.

Дания также следит за ситуацией и имеет готовый план действий, если ситуация будет угрожающей.

Напомним, 24 января Госдеп США разрешил американским дипломатам покинуть Украину и приказал уехать членам их семей.

Кроме того, мы писали, что вслед за США об эвакуации дипломатов из Украины объявила Британия.

Между тем, в Евросоюзе заявили, что не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

"Страна" разбиралась, зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС.