В Министерстве иностранных дел Украины недовольны решением Соединенных Штатов вывозить семьи дипломатов из Киева и считают его преждевременным.

Об этом заявил спикер ведомства Олег Николаенко.

Он утверждает, что ситуация с безопасностью вокруг Украины последнее время не менялась.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", - сообщил Олег Николенко.

Николенко объяснил, что решение Госдепа не означает отъезд всех сотрудников посольства - посольство продолжает работу, а сотрудники могут выехать, если изъявят желание.

"Призываем спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ". Это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами", - считает он.

Ранее "Страна" писала, что 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США из Украины и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") американских госслужащих из посольства в Киеве.

Также Государственный департамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной.

Кроме того, мы сообщали, что Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.