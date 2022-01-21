Государственный департамент США планирует возможность эвакуации американских граждан из Украины, как и в отношении любой другой страны, где ухудшаются условия безопасности.

Об этом 21 сентября на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция мероприятия велась в Фейсбуке Белого дома.

У Псаки спросили, есть ли у президента США Джо Байдена планы эвакуировать американцев из Украины.

"Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира, Госдепартамент проводит такую оценку. Я бы направила вас к ним за прогнозами и анонсами любых шагов, которые они могут предпринять", - переадресовала Псаки представителя СМИ.

Ранее "Страна" писала, что накануне брифинга Псаки агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Вашингтон обдумывает необходимость эвакуации членов семей дипломатов США из Украины на фоне стягивания российских войск к границам страны.

А днем ранее народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин рассказал, что 25 января временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин собирает граждан США, находящихся в нашей стране, для некоего инструктажа.