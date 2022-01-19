Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "вброшенными фейками" информацию поданную западными СМИ о том, что российские дипломаты эвакуируются из Украины.

Об этом украинский депутат заявил в интервью "Фокусу".

"Угроза со стороны есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило о том, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Затем в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины и в МИД России заявили об отсутствии подобной информации, зато позже о наличии такой информации сообщили в Белом доме.

"У нас есть данные, которые указывают на то, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.