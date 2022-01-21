Вашингтон обдумывает необходимость эвакуации членов семей дипломатов США из Украины на фоне стягивания российских войск к границам страны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Указано, что в США рассматривают план, согласно которому второстепенный персонал диппредставительств сможет уехать или остаться добровольно, а членам их семей будет приказано вернуться домой. По словам собеседника издания, объявление об эвакуации членов семей сотрудников диппредставительств может быть сделано в ближайшие несколько дней.

Отметим, что недавно появилась информация, что 25 января временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин собирает граждан США, находящихся в Украине, для инструктажа.

Ранее появилась информация, что Британия подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины в случае вторжения России. Спецоперацией займутся военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS).

Также сообщалось, что на днях The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако эту информацию опровергли как в Министерстве иностранных дел России, так и в МИД Украины. МИД Украины тоже не не планирует эвакуацию украинских дипломатов из России.