Государственный департамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной.

Об этом сказано в обновленных рекомендациях Госдепартамента.

"Не следует ездить в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможности преследования американских граждан, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства и произвольного применения местного законодательства", - сказано в сообщении Госдепа.

В официальном совете по путешествиям в Россию значится четвертый уровень опасности с пометкой "не путешествовать".

"В связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями в районе границы с Украиной, граждане США, находящиеся в районах РФ или планирующих посетить районы РФ, непосредственно граничащие с Украиной, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенная напряженность", - заявили в Госдепе.

Также Госдеп настоятельно не рекомендует гражданам США путешествовать по суше из России в Украину через этот регион.

"Кроме того, по всей России существует потенциальная возможность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, направленных конкретно против иностранных граждан", - сообщил Государственный департамент.

Напомним, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности в официальном совете по путешествиям в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины". Также Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину и приказал уехать членам их семей.

Кроме того, мы писали о том, что по информации СМИ, Британия подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины.