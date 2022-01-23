У США, как и у Великобритании, есть данные, что Россия якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после "вторжения в Украину", о котором пишут западные СМИ, но подготовку к которому отрицает РФ.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Источник, близкий к американской и британской разведке, подтвердил журналистам канала, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России по установлению дружественного правительства в Украине.

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы побыстрее закончить затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионов для разжигания раскола", - сказал источник.

Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании вчера объявило, что Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину". Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

Впрочем, Москва уже опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".

Также отверг обвинения британцев и сам Евгений Мураев.

"Страна" уже подробно писала почему информация о создании "оккупационного правительства" является, скорее всего фейком, который может быть использовать для зачистки политических сил, на которых вешают ярлык "пророссийских", а также для закрытия еще оставшихся оппозиционных телеканалов.