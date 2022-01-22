Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления США на Москву последняя может нарастить военное сотрудничество с Каракасом. Дипломат заявил, что для этого у южноамериканской страны есть портовая инфраструктура.

Об этом посол сказал 22 января в эфире YouTube канала "Соловьев Live".

У Мелик-Багдасарова спросили, мог бы Каракас в случае резкого ухудшения отношений между Россией и США найти для Москвы не только политическую форму поддержки, но и военно-техническую.

"Безусловно", - ответил дипломат.

А затем пояснил свой ответ.

"С тех самых первых минут истерики, которая случилась на Западе, в Америке, после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной - и без колебаний - поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами", - сказал посол.



Что касается конкретных форм взаимодействия, их, по его словам, на самом деле много.



"В Венесуэле довольно развитая портовая инфраструктура. Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть разные базы военно-морского флота венесуэльского. Все здесь для необходимости имеется", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала о начале в феврале совместных военных учений РФ и Беларуси.

Также мы приводили слова Александра Лукашенко о том, что Минск и Москва дадут серьезный ответ на угрожающие выживанию стран санкции Запада или на разворачивание армий у границ Союзного государства.