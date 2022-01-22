Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты всего лишь в течение недели после вторжения России.

Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 22 января, со ссылкой на собственные источники.

По данным источников агентства, такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов, поскольку в случае нападения России удары могут быть нанесены по системе газоснабжения Украины и транзитным трубопроводам. Тогда возможность обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты сохранится в течение 5-7 дней. Сроки зависят от погоды и других условий.

Кроме того, по мнению источников, в случае прекращения транзита газа у Украины не будет достаточных объемов в подземных хранилищах для поддержания давления в трубопроводах и поставок голубого топлива потребителям. Отключение подачи газа промышленным предприятиям позволит продлить срок службы газотранспортной системы на несколько дней.

По мнению собеседников агентства, теоретически Украина может импортировать до 40 млн кубометров газа из Европы. Но такой вариант мало вероятен из-за отсутствия у европейских стран достаточных запасов и отсутствием средств на его закупку.

Источники агентства утверждают, что замена газа другими видами энергии, например электричеством, возможна лишь частично, поскольку Украина использует газ для производства электричества и не имеет достаточных запасов угля для своих электростанций.

Напомним, крупнейшие месторождения газа Украины находятся на финальной стадии эксплуатации, некоторые уже катастрофически опустошены. В частности, Шебелинское месторождение истощилось на 90%, но при этом оно продолжает давать более 9% всего украинского газа.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" переводит свои ТЭЦ вместо газа на солому и мусор.

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