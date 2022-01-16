В поселке Шевченко Самарского района в Днепре десятки местных жителей перекрыли железнодорожный переезд из-за постоянных отключений электричества, которые участились после Нового года. Там каждый день свет отключают на 12 и больше часов.

Об этом пишет издание Информатор.

Как пишет издание, без света на регулярной основе оставалось порядка 700 домов. По словам жителей, температура в некоторых домах опускалась до 5 градусов тепла.

"Сотрудники ДТЭК реагируют на заявления – приезжают, что-то чинят, но спустя короткое время свет все равно пропадает", – пишет издание.

Как уточняют журналисты, до того, как люди вышли на протест, глава администрации попросил жителей уменьшить мощность потребления, чтобы избежать срабатывания автоматов и избежать аварийных отключений. Он в свою очередь пообещал, что аварийная бригада будет дежурить круглосуточно на проблемном участке, чтобы жители не оставались без света на такие длинные промежутки времени

Сейчас власти и население ищут пути решения проблемы.

Напомним, еще в декабре министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждал, что в Украине во время отопительного сезона-2021/2022 годов никаких веерных отключений электроэнергии не происходит и не планируется.

В то же время в столице в конце этой недели начали отключать электричество.