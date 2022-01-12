12 и 13 января в Киеве и Киевской области отключают свет. Это аварийные, а также плановые отключения.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

12 января аварийные отключения с 12:00 зафиксированы в Яготинском районе - Мала Березанка, Переяслав-Хмельницкий, Яготин, Засупоевка. Ориентировочно чинить неполадки будут до 16:00.

Также продолжают устранять неполадки в Таращанском районе - село Ковшеватая, Броварском - Погребы, Рожны. В Бориспольском районе - Малая Александровка, Богуславском районе - Богуслав, Раскопанцы.

На 13 января в Киеве запланированы отключения электроэнергии. Причина - "техническое переоснащения".

В Киеве с 08:00 до 16:00 отключат свет на Осокорках (ул.Садовая 1-51, ул. Мишуги 6-8А, 10-12 проспект Бажана 1), в Бортничах (ул. Дружбы 1-18) в Соломенском районе (ул. Крутогорная 16-31).

С 09:00 до 16:00 в Шевченковском районе (ул. Телиги (39-43А), на Левом берегу (ул. Строителей 36-38, ул. Ахматовой 35А, Елены Пчилки, 5). С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что ранее в правительстве пообещали, что в Украине не планируются веерные отключения электричества зимой.

Также мы писали о том, какие тарифы на электроэнергию прогнозируют в 2022-м году.