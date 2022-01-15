По состоянию на утро 15 января в ГСЧС зафиксировали 1500 обесточенных населенных пунктов в Украине. Отключения в 16 регионах страны вызвала непогода, которая сопровождалась сильными порывами ветра, а также местами - снегопадами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"15 января в результате непогоды (сильных порывов ветра), обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях. В частности, во Львовской области - 226, Киевской - 201, Черниговской - 184, Хмельницкой - 166, Житомирской - 163, Сумской - 160, Полтавской - 73, Тернопольской - 53, Черкасской - 40, Черновицкой - 34, Донецкой - 28, Ровенской - 26, Днепропетровской - 22, Винницкой - 20, Луганской - 11, Кировоградской - 11", - говорится в сообщении.

Сообщается, что бригады облэнерго уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Напомним, что "Страна" также сообщала о последствиях непогоды за прошедшие сутки в Украине. Например, в Харькове в парковой зоне вдоль Сергиевской площади порывом ураганного ветра порвало флаг Украины, установленный на самом высоком в Украине флагштоке.

А в Киеве сильные порывы ветра привели к трагедии. На улице Верховинной в Святошинском районе столицы дерево рухнуло на проезжую часть и придавило авто, в котором находился человек.

В аналитическом материале "Страна" детально рассказала, какие еще неприятности доставила непогода в Украине с 14 на 15 января.