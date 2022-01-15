Шквальный ветер, который пронесся по Украине 14 января, вызвал "ёлкопад" на севере и в центре страны, срывал флаги и баннеры на востоке и западе, ломал кровли и даже стал причиной гибели человека в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные спасателей, СМИ и сообщения в соцсетях.

Особенно досталось северным регионам. В Сумской области в Кролевце новогоднюю ёлку на площади не удержали даже шесть тросов.

Ёлка в Кролевце

В Белополье - металлическая труба диаметром 15 сантиметров, сломалась, как спичка.

Ёлка в Белополье пала под порывами ветра

Ёлки падали и в других регионах Лубнах на Полтавщине елка устояла, но согнулась пополам.

Согнулась, но не упала ёлка в Лубнах

Рухнули новогодние деревья в Носовке и Бобровице Черниговской области.

Ёлка в Носовке

Ёлка в Бобровице

А в Соснице Черниговской области ветер разрушил кровлю детского сада.

После урагана в Черниговской области будут восстанавливать кровлю детсада

В центре Тернополя ветер порвал огромный баннер Бандеры на здании облсовета. Полотнище размером 20 на 11 метров внесли в Книгу рекордов Украины и вывесили по случаю 113-летия со дня рождения Бандеры.

Баннер Бандеры в Тернополе после урагана

В Харькове ураган разорвал на части национальный флаг на самом высоком флагштоке Украины.

А в Киеве упавшее на автомобиль дерево насмерть придавило водителя.

Инцидент произошел на улице Верховинной, 34. Огромное дерево упало на автомобиль и заблокировало пассажирку и водителя. Женщину очевидцы, которые и вызвали спасателей, смогли достать самостоятельно, а вот тело водителя удалось деблокировать только с помощью техники. Он погиб на месте от полученных травм.