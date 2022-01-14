В пятницу, 14 января, в Украине, кроме резкого потепления, ожидается очень ветренная погода. По всей стране синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сильный ветер продержится в областях и сегодня, и завтра, 15 января.

Из-за сильных порывов ветра (15-20 м/с), на дорогах, кроме южных регионов, ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый). 14 января днем в Украине местами порывы ветра достигнут 25-27 м/с. В связи с этим синоптики предупредили о втором уровне опасности (оранжевом).

Также, по данным синоптиков, сегодня по всей стране ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ночью опустится местами до -13.

Напомним, ранее синоптик также предупредила о ветре, потеплении и двух атмосферных фронтах в первый день Старого Нового года. На высокогорье Карпат может быть штормовой ветер.

Также мы писали, что директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин прогнозирует, что 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020 год. При этом он считает, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением.