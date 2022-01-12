Сегодняшняя ночь будет самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опустятся до отметок -11-19 градусов, а на севере и северо-востоке местами до -18-24 градусов.

Синоптик Наталья Диденко, рассказала у себя на странице в Facebook, что "звёздное время" для продавцов теплых вещей чтобы разбогатеть продлится примерно день.

"Несмотря на современные тенденции стиля и интерьеров, в том числе и балконных, многие держат на балконах не только авокадо или батат, но и банальные олдскульные картофель, лук, морковь и свеклу. Лучше занесите их на ближайшие два дня в квартиру или открывайте балкон хотя бы на 5-7 минут, чтобы запустить туда хоть чуть-чуть тепла. И не забудьте также вынести на балкон или во двор вещи из шкафа, которым грозит моль. Остатки еды положите где-нибудь на улице – спасете бездомных животных", -пишет синоптик.

Также, Наталья рекомендовала не отказываться от маски даже на улице, так можно согреть нос и щеки от мороза и ветра. 14 января уже ожидается потепление.

Напомним ранее, мы рассказали о рекомендациях медиков, чтобы защитить кожу от Солнца в зимние морозы.

Также "Страна" писала, что скоро в Украине морозы начнут отступать, но погода будет ветреной, иногда с осадками.