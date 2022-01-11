Завтра, 12 января, в Украине усилятся морозы. Ночью ожидается мороз -10-18 градусов.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Днем столбики термометров будут показывать -7-12, в некоторых северных регионах опустятся даже до -14 градусов. Осадки маловероятны, возможен небольшой снег, ветер северный.

На дорогах будет гололед.

В Киеве 12 января ночью будет до -14, днем до -12 градусов. гололед, сильных осадков не ожидается, ветрено.

На следующую ночь, 13 января,в Украине ожидаются сильные морозы до -15-20 градусов, а на Севере и Северо-Востоке даже до -20-23 градусов.

"Появилась возможность проветрить самые теплые вещи и насладиться зимними пейзажами. Не мерзните! Весна все равно наступит," - пишет синоптик.

Ранее мы писали, что в связи с ухудшением погоды в ближайшие дни, синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности по всей стране, кроме южных регионов.

Также "Страна" рассказывала, что по данным климатологов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве метеорологическая зима началась на три недели позже нормы.