В среду, 12 января, в Украину придет резкое похолодание и температура воздуха опустится до 15 градусов мороза. Любопытно, что на этой же отметке она будет оставаться и в дневные часы.

Крепкие морозы ударят в Украине уже ближайшей ночью. Этому будет способствовать холодный северный ветер и заход арктической воздушной массы. При этом существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 8-16 градусов ниже ноля. Холоднее всего будет в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Житомирской и Ровенской областях.

На дорогах ожидается гололедица, в связи с этим на всей территории Украины кроме юга введен первый (желтый) уровень опасности.

В дневные часы в самых холодных регионах Украины будет удерживаться такая же температура воздуха, как и ночью. В остальных областях днем мороз немного ослабнет.

Ранее "Страна" писала о том, что антициклон несет в Украину 20-градусный мороз. Карта похолодания по регионам.

Также мы сообщали, что по данным синоптика, на Старый Новый год в Украину вернутся сильные морозы.