Советская новогодняя киносказка 1964 года "Морозко" уже больше 50 лет является атрибутом Рождества и Нового года в Чехии и Словакии, подобно "Иронии судьбы" для бывших союзных республик. Оказывается, на этом фильме там выросли несколько поколений.

О популярности картины и ее причинах опубликовал большой материал сайт ВВС.

"Морозко" (на чешском "Mrazík" - "Мразик") снял режиссер детских фильмов Александр Роу. Музыкальная сказка рассказывает историю доброй и трудолюбивой Настеньки (Наталья Седых), которую терроризируют злая мачеха (Вера Алтайская) и сводная сестра Марфушка (Инна Чурикова).

В 1965 году фильм получил главный приз на Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции, годом позже он был награжден на Всесоюзном кинофестивале в СССР. Но по-настоящему культовым лента не стала, а на ТВ в СССР и в пост-советских странах после развала государства ее показывали относительно редко. Например, в РФ с начала 1990-х на "Первом канале" и по "России-1" всего 12 раз.

Самые восторженные фанаты у картины оказались в Чехословакии - и потом в Чехии и Словакии. "Морозко" там показывали каждый год. Фильм не выходил в телеэфир лишь несколько раз в 1990-е годы из-за проблем с авторскими правами.

По словам чешского режиссера Карела Янака, "Морозко" в Чехословакии показывали с дубляжом - фильм в 1966 году озвучили чехословацкие звезды. Иванушку с Настенькой дублировала супружеская пара - актриса Эва Клепачова и ее муж, певец и актер Йозеф Зима.

"Зрителям фильм сразу понравился, и его популярность только росла. Я помню, как дети цитировали большие куски текста", - рассказал сейчас уже 89-летний Зима.

Фразы из фильма сразу же вошли в обиход - и остаются в нем по сей день. Здесь помнят наизусть реплики Иванушки, Марфушки, Бабы-Яги.

"Например, когда Дед Мороз обегает дерево и спрашивает: "Тепло ли тебе, девица?" - сказал Янак.

Смотреть Морозко с семьей на праздники в Чехии и Словакии стало традицией. Фильм показывают ежегодно. По данным чешского сайта MediaGuru, который замеряет рейтинги телеканалов, 30 декабря 2020 года в восемь часов вечера самая большая доля зрителей смотрела именно "Морозко".

Любовь к советскому фильму не ограничивается регулярными просмотрами. В 1998 году в Чехии появился собственный мюзикл и ледовое шоу "Mrazík", в стране продается одноименное мороженое, ближе к праздникам СМИ и развлекательные сайты регулярно публикуют викторины на знание "Морозко".

А в 2021 году в деревне Загорчице под Прагой по мотивам советской сказки поставили спектакль. Режиссером и сценаристом постановки выступил глава поселка Ян Земан.

В Чехии и Словакии боготворят актрису Инну Чурикову после ее роли в "Морозко". Бывший чешский посол в России Ярослав Башта вручил ей за роль Марфушки серебряную медаль Масарика - одну из высших государственных наград в Чехии.

Актриса в интервью чешскому изданию Idnes подтвердила, что популярность Морозко в России никогда не достигала чешского уровня: "Я знаю, что этот фильм очень популярен в Чехии. Я даже получила чешскую награду. Однако я не могу объяснить, чем он привлек чешских зрителей".

По мнению Янака, причин может быть несколько. Во-первых, в этом фильме много ярких образов. По словам режиссера, чехи любят пародийность и преувеличение, а образы героев в "Морозко" подчеркнуто гипертрофированные.

Во-вторых, сыграли свою роль озвучка и перевод.

"Безупречная озвучка всех персонажей сделала этот фильм таким", - говорит Янак. Некоторые зрители настолько привыкли к чешскому звучанию этого фильма, что совсем забыли, что он снят не в ЧССР.

У чешского кинокритика Камила Филы другой взгляд на причины популярности "Морозко" в Чехословакии. В интервью изданию Seznam он сказал, что сказка давала чехам при коммунистическом режиме безопасный способ высмеять СССР.

"Мы смеемся над русскими за то, что они такие глупые. Как тот Иван, сильный, но глупый, наивный, самовлюбленный. И он получает по заслугам", - поясняет Фила.

Однако Янак не думает, что мнение Филы разделяют много людей: "Я не могу говорить за всех чехов, возможно, у господина Филы были такие соображения при просмотре, но у меня точно нет".

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