Украинский косметический бренд Piel Сosmetics подвергся критике из-за рекламы с кадром из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

На рекламу пожаловалась главред журнала "The Devochki" Оксана Павленко.

Она пожаловалась, что в Facebook ей попалось объявление о новогодних скидках на косметику Piel Сosmetics, в которой и был использован кадр из фильма "Ирония судьбы".

"Украинский бренд косметики использует в своей рекламе российские фильмы. И я бы рада не видеть этого, но таргетинг беспощаден. Получила отклик на историю от владельца бренда, и это так прискорбно. Как жаль, что остались те, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Да, это наше прошлое. И это до сих пор причиняет нам боль. Романтизация Советского Союза - это то же самое, что романтизация насилия", - написала Наталья Павленко.

Она также прикрепила скриншот своего диалога с сооснователем бренда Ярославом Процько, который написал, что ему жаль, что ее возмутила реклама. Также он сказал, что, по его мнению, речь идет о классике нашего прошлого, и многие продолжают любить этот фильм до сих пор.

Позже Ярослав Процько опубликовал пост, в котором отметил, что у всех разное мнение и свой взгляд на окружающий мир.

"Своим проявлением мы хотели немного поиронизировать, и даже посмеяться над серым прошлым советских времен, но не как не возвеличить его", — написал Ярослав.

Сооснователь также добавил, что искусство — вне политики и нельзя его просто перечеркнуть только потому, что оно было создано в СССР.

"Все на ровном месте выливается в ненависть и агрессию к своему. Зачем? Какую ценность автор дал этому миру? В какой результат вылились его патриотичные действия? Это принесло пользу любви к Украине? У нас было прошлое, и этот факт отрицать не стоит. У кого-то оно вызывает теплые воспоминая, не из-за совка, а из-за своего личного прошлого, в котором ты был, и был счастлив, либо вопреки, либо благодаря. Но был счастлив. И ты вспоминаешь себя в себе в прошлом, свои эмоции, а не себя в совке. Стоит немного глубже смотреть на вещи, человечнее что ли. Память не сотрешь, это все, что с нами остается", - написал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Герои (и актеры) в новой версии гораздо моложе, чем в оригинале, а на роль аналога Ипполита вообще взяли артиста с китайскими корнями.

Мы также сообщали о скандале, который разразился из-за того, что в новом сезоне сериала "Эмили в Париже" на Netflix появилась украинка в образе безвкусной воровки.