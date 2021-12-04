В этом году поклонники франшизы "Один дома" имеют возможность провести ночь 12 декабря в оригинальном доме 1990-го года, в котором семья Маккалистеров по сюжету жили в первой части фильма.

Об этом заявила компания Airbnb в Twitter.

Сообщается, что четыре фаната будут иметь возможность остаться в доме в районе Чикаго в конце этого месяца, а любящий пауков старший брат Кевина Маккалистера Базз (которого во франшизе играет Девин Рэтрей - Ред.) будет ведущим.

"Возможно, вы не помните, что я был особенно любезным, но я вырос, и я был бы счастлив поделиться с вами своим семейным домом - даже пиццей - в этот праздничный сезон. Только постарайся на этот раз не дать моему птицееду, Аксель, ускользнуть", - говорится в заявлении, приписываемом Баззу.

Фотография старшего брата Кевина Базза в доме семьи Маккалистеров.

Несмотря на то, что актер Девин Рэтрей не будет оставаться на ночное празднование, гостям все равно гарантируют максимальное погружение в рождественскую атмосферу в жанре фильма "Один дома": фанатов ожидают подстриженное дерево, изобилие мин-ловушек, ассортимент блюд, ориентированных на 90-е годы (включая макароны и сыр, которые можно приготовить в микроволновой печи), возможность провести время с тарантулом и многое другое.

Кроме того, Airbnb объявил о старте единовременного пожертвования для детской больницы Ла Рабида в Чикаго.

Однодневное мероприятие для четырех гостей состоится 12 декабря и будет стоить 25 долларов или 681,99 (по состоянию текущего курса), а также налоговые сборы (их сумма не уточняется).

Начиная с 7 декабря в 14:00 по восточноевропейскому времени, желающие могут отправить запрос на бронирование через Airbnb.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети опубликовали первый трейлер перезапуска легендарной комедии "Один дома". Фильм будет повествовать такую же историю, как и оригинальная кинолента. И тут по классике: главный герой - мальчик, чья семья уехала в Рождественский отпуск в Японию, а его самого забыла дома. Он будет вынужден снова защищаться от злоумышленников и использует для этого самодельные ловушки.