На стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон американского сериала "Эмили в Париже". В нем появился новый персонаж - украинка Петра из Киева, которая изображена карикатурно безвкусной и вороватой.

Об этом сообщает Medialeaks.

Сериал повествует о переезде молодой американки Эмили Купер (ее играет Лили Коллинз) во Францию для консультирования местной фирмы Savoir. Согласно сюжету, героиня ведет блог в Инстаграме, пытается преодолеть языковой барьер, проникнуться местной культурой и найти друзей.

Во втором сезоне сериала появляется эмигрантка из Украины по имени Петра в исполнении актрисы Дарьи Панченко. Сценаристы сделали образ киевлянки довольно комичным: это блондинка в нелепых нарядах с чересчур броским макияжем, которая обожает аксессуары не по возрасту (вроде сумки в виде таксы или ручки с пушистым помпоном).

Кроме того, Петра проявляет себя не с лучшей стороны, показывая Эмили, как воровать в магазине.

Образ Петры вызвал бурю эмоций среди украинских зрителей.

Так, бренд-ментор Женя Гаврилко написала в Инстаграме что-то вроде открытого обращения к Netflix по поводу героини "от имени всех украинских женщин мира".

Гаврилко считает, что в сериале проявились невежество и нетерпимость.

"То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, - это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это все еще будет происходить в 2021 году. Во время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Тогда, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Когда никто не смеется над такими убогими вещами. Несмотря на это вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупая, невежественная воровка. Вы вообще серьезно?" - высказалась Гаврилко.

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Ее поддержали комментаторы. Например, жена Сергея Лещенко Анастасия Топольская вообще раскритиковала сериал: "Главный вопрос о том, как люди такое смотрят вообще. Плохая игра, дешевые постановки, сплошной китч и полно стереотипов".

Другие обвинили США в лицемерии и двойных стандартах: мол, страна утверждает, что "черные жизни важны", но при этом несправедливо относится к украинцам. Одна из подписчиц считает, что в сериале американцы показали свое истинное отношение к Украине.

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