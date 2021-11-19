Для украинских пользователей снизилась стоимость подписки на стриминговую платформу Netflix. Новые тарифы начнут действовать уже со следующего месяца.

Об этом сообщает Netflix в своей рассылке.

Согласно новым тарифам:

базовая подписка будет стоить 4,99 евро (около 149 грн), вместо 7,99 евро,

стандартный план будет стоить 7,99 евро (около 230 грн), вместо 9,99 евро,

премиумподписка будет стоить 9,99 евро (около 298 грн) вместо 11,99 евро.

Базовый подписка дает возможность смотреть видео на одном экране с качеством SD, стандартная позволит смотреть на двух экранах в качестве HD, а премиумподписка позволяет просмотр на четырех экранах в HD или Ultra HD качестве.

Напомним, советская и грузинская шахматистка подала миллионный иск на Netflix за клевету в сериале "Ход королевы". Она считает, что компания допустила клевету и сексистские выпады. "Ход королевы" вышел в октябре 2020 года и стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix.

Также "Страна" сообщала, что Netflix выпустил трейлер нового корейского фантастического сериала "Зов ада". Сам Netflix характеризует новый сериал как "жестокий, мрачный, остросюжетный".