Netflix снизил цены на подписку в Украине
Для украинских пользователей снизилась стоимость подписки на стриминговую платформу Netflix. Новые тарифы начнут действовать уже со следующего месяца.
Об этом сообщает Netflix в своей рассылке.
Согласно новым тарифам:
- базовая подписка будет стоить 4,99 евро (около 149 грн), вместо 7,99 евро,
- стандартный план будет стоить 7,99 евро (около 230 грн), вместо 9,99 евро,
- премиумподписка будет стоить 9,99 евро (около 298 грн) вместо 11,99 евро.
Базовый подписка дает возможность смотреть видео на одном экране с качеством SD, стандартная позволит смотреть на двух экранах в качестве HD, а премиумподписка позволяет просмотр на четырех экранах в HD или Ultra HD качестве.
Напомним, советская и грузинская шахматистка подала миллионный иск на Netflix за клевету в сериале "Ход королевы". Она считает, что компания допустила клевету и сексистские выпады. "Ход королевы" вышел в октябре 2020 года и стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix.
Также "Страна" сообщала, что Netflix выпустил трейлер нового корейского фантастического сериала "Зов ада". Сам Netflix характеризует новый сериал как "жестокий, мрачный, остросюжетный".