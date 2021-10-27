В сети опубликован трейлер нового корейского фантастического сериала, который выйдет 19 ноября на Netflix под названием "Зов ада".

В основе сюжета - распространившийся по всему миру загадочный феномен - некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят злобные сущнос, выносят им приговоры, убивают и утаскивают в ад. Лидер набирающего популярность культа считает происходящее божественным откровением.

Режиссером сериала выступил Ён Сан-хо, постановщик "Поезда в Пусан".

Сам Netflix характеризует новый сериал как "жестокий, мрачный, остросюжетный".

Напомним, 17 сентября на стриминговом сервисе вышел корейский сериал "Игра в кальмара". За 23 дня пользователи Netflix смотрели сериал более 1,4 миллиарда часов.

Как писала "Страна", сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Сейчас он занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix почти в сотне стран мира.

Также мы сообщали, что власти Мадрида потребовали ограничить школьникам доступ к "Игре в кальмара".