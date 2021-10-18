В Крыму украинский актер Алексей Комисарук, известный по ролям "авторитетов" в российских и украинских сериалах, напал на жителя Ялты с ножом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 18 октября.

Инцидент произошел 12 октября. Житель Ялты Магомед прогуливался по переулку Репина. Там он встретил своих знакомых, они позвали его отобедать вместе. В компании был 46-летний актер. Алексей выпил, у них с Магомедом завязался конфликт, в ходе которого актер ударил его в грудь ножом.

По факту возбуждено уголовное дело.

Справка. Комисарчук снимался в сериалах "Нюхач", "Ловушка", "Чарли", "Брат за брата-3", играл бандитов и авторитетов.

Напомним, несколькими днями ранее в японской столице мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек. Пострадавших госпитализировали с травмами спины и бедер.

Также рассказывали, что в российском Санкт-Петербурге с ножом напали на сотрудника генконсульства Украины. Злоумышленника задержали и доставили в полицию.

Кроме того, сообщалось, как в Новой Зеландии мужчина набросился с ножом на людей в супермаркете, он успел ранить шестерых человек.