Показанная 9 декабря смерть мистера Бига - мужа Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" - обвалила акции американского производителя спортоборудования Peloton более чем на 13%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

9 декабря на сервисе HBO Max вышли первые две серии сериала "И просто так" - продолжения "Секса в большом городе". В первой же серии муж главной героини Кэрри Брэдшоу мистер Биг умирает в результате инфаркта после занятия на велотренажере компании Peloton.

10 декабря акции компании начали стремительное падение, снизившись более чем на 13%. Лишь в понедельник утром, после открытия торгов на бирже, акции компании частично отыграли потери - примерно на 6%.

Peloton распространила заявление, в котором говорилось, что в HBO заранее сообщили лишь о том, что используют в своем сериале велотренажер, однако не уточнили, каким именно образом.

В понедельник компания выпустила видеролик, в котором показан живой мистер Биг в исполнении того же актера Криса Нота, что и в сериале. Он предлагает партнерше - официальному тренеру-промоутеру Peloton Джессике Кинг - "прокатиться еще разок", потому что "жизнь слишком коротка". После этого камера крупным планом показывает велотренажеры. Актер Райан Рейнольдс в это время произносит за кадром слова о том, что "регулярные занятия на велотренажере стимулируют и укрепляют ваше сердце и кровообращение". В конце он добавляет, что мистер Биг жив.



Компанию Peloton на протяжении последних двух лет преследуют различные скандалы, связанные с нарушением авторских прав при формировании медиабиблиотек для спортоборудования и длительными задержками при доставке заказов во время пандемии. Из-за этого акции компании уже не раз резко падали в стоимости.

Как писала "Страна", весной стало известно, что в продолжении "Секса в большом городе" Саманту заменит небинарный персонаж и добавят больше темнокожих.

Также мы рассказывали, что Кэтролл жаловалась на травлю после отказа от съемок в продолжении сериала "Секс в большом городе".