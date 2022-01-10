В Украине наступят серьезные заморозки, на праздники ожидаются сильные морозы.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

12, 13, 14 января ночью температура воздуха в большинстве наших регионов снизится до -12-18 градусов. Завтра, 11 января, уже начнутся холода, но еще мягкие. Температура воздуха во вторник составит 2-6 градусов мороза, на Востоке от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов.

Ветер будет преимущественно северный. Завтра в Карпатах возможен снег, а в восточных регионах также пройдут снег и мокрый снег. Большинство районов будут без осадков, в Киеве тоже без снега.

"Из-за холода на дорогах и тротуарах будет гололед - будьте осторожны! А в течение 12-14 января в ночные часы могут сократиться до -12-17 градусов! Уже на Василия днем, 14 января, а в выходные, 15-16 января, столбики термометров пойдут на верх - снова начнется очередное потепление до малых "минусов". Но пока - готовим теплую, но не тяжелую одежду, будем петь "Щедрик" с румяными от мороза щеками", - сообщает Диденко.

Напомним ранее, мы уже писали, что в Киеве после снегопадов начнется резкое похолодание.

Также, "Страна" рассказала, что в Киеве в январе зафиксировали уже четыре климатических рекорда. Температура поднялась до апрельских значений.