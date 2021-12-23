В Киеве метеорологическая зима началась на три недели позже климатической нормы.

Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным климатологов, стабильный переход среднесуточной температуры воздуха в столице состоялся в понедельник, 20 декабря.

Метеорологическая зима наступает, когда наблюдается устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0°С. В этом году в столице зима наступила на три недели позже климатической нормы.

20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -0,2 °С. По прогнозам Украинского гидрометцентра, температура воздуха и дальше будет оставаться минусовой.

Самое раннее начало метеорологической зимы в Киеве наблюдалось 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а самое позднее – 29 декабря в 2015 году.

Напомним, что на этой неделе Киев вместе с остальными регионами ощутил резкое похолодание, к концу недели же обещают потепление.

Также "Страна" сообщала, что в Харьковской области уже есть пострадавшие через сильные морозы, они были госпитализированы с обморожениями.