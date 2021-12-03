В субботу, 4 декабря, в Украине сохранится холодная зимняя погода, осадки ожидаются в восточных и южных областях страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 3 декабря.

В западных регионах Украины ночью синоптики прогнозируют -5...-12 градусов, днем -2...+2 градуса. Переменная облачность, без осадков.

В восточных областях страны ночью столбики термометров покажут 0...+6 градусов, днем +3...+7 градусов. По данным Укргидрометцентра, возможны дожди.

В северной части Украины и в Киеве ожидается сухая холодная погода. Ночью -3...-7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.

В южной части страны вероятны дожди, ночью ожидается 0...+8 градусов, днем +3...+8 градусов. В Симферополе теплее всего. Здесь воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Синоптики прогнозируют холодную зимнюю погоду. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики ожидают, что нынешняя зима в Украине будет теплее обычного, а уже в феврале к нам может прийти весенняя погода. Расчеты синоптиков показывают, что в этом году на погоду в Украине существенно повлияет гребень Азорского антициклона. Также не обойдется без воздействия антициклонов, которые, скорее всего, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.

Также мы писали, что в декабре синоптики прогнозировали снегопады и мороз до -23 градусов.