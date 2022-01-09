Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и гололедицу, в воскресенье, 9 января. Сегодня по всей Украине ожидаются осадки. Температура воздуха будет колебаться от нуля +7 градусов.

Об этом говорится в карте погоды на 9 января "Укргидрометцентра".

По всей стране сегодня будет облачная погода. Ветер подует южно-восточный до 10 м/c.

В западных и северных регионах пойдет снег. Температура воздуха там ожидается от нуля до +2 градусов. В восточных и центральных областях сегодня ожидается снег с дождем. Столбики термометров также покажут около нуля. А в южных регионах потеплеет сегодня до +7 градусов, там ожидаются дожди без снега.

В Киеве сегодня пойдет мокрый снег, местами сильный. Температура днем ​​будет -1...+1.

Прогноз погоды на 9 января

Напомним, накануне в Украине температура упала до -13 градусов мороза.

Мы также сообщали, что директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин прогнозирует, что 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020 год. При этом он считает, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением.