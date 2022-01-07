С завтрашнего дня, 8 января, в Украину начинают возвращаться морозы, кроме того, в некоторый регионах ожидается мокрый снег. Холоднее всего будет в восточной части Украины, ночью там температура упадет до -13 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на западе страны столбики термометров опустятся до -5...-9 градусов ниже ноля, днем +1...-1 градусов. Кроме того, в Ужгородской, во Львовской, в Черновицкой и в Ивано-Франковской областях ожидается мокрый снег.

На севере Украины ночью ожидается до -5...-8 градусов мороза ночью, днем будет чуть теплее -1...+2 градуса. Во всех регионах северной части страны будет преимущественно солнечно.

В Киеве завтра, 8 января, ночью - до -6...-8, а днем будет 0...+2 градуса тепла. Столичных жителей также порадует солнечная погода.

Холоднее всего завтра будет на востоке Украины. Ночью там ожидается до -8...-15 градусов мороза, а днем - от 0 до -2 градусов. Осадков не ожидается.

Несмотря на то, что по традиции на юге страны всегда теплее, чем в остальных регионах Украины, завтра синоптики спрогнозировали южанам -3...-7 градусов мороза ночью и -1...4 градуса - днем. В Одесской области в дневное время суток ожидается дождь.

Что касается центральной части страны - ситуация не лучше. Ночью синоптики обещают -5...-8 градусов мороза, а днем всего лишь -1...+2 градусов. Между тем, погода будет солнечной и ясной.

Ранее "Страна" писала о том, что Европейские страны встретили самый теплый Новый год в истории. На севере Испании температура воздуха прогрелась до 24,7 градусов тепла. Это является максимальной температурой для декабря с момента начала ведения учета в 1947 году.

Между тем, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин прогнозирует, что 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020 год.