В Киеве после снегопадов начнется резкое похолодание. Морозы в столицу придут довольно ощутимые - столбики термометров опустятся до отметки -15 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15°C", - сказано в сообщении.

В то же время в КГГА рассказали, что в столице продолжаются снегоуборочные работы. Дорожники расчищают Киев от снега, основные работы были проделаны ночью.

"Узкие дорожки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, лестницы расчищают 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении.

Между тем, согласно прогнозу погоды от "Укргидрометцентра" в Киеве значительно похолодает уже в среду, 12 января. Днем столбики термометров опустятся до -11, а ночью и вовсе до -14.

Напомним, в конце декабря из-за непогоды в Запорожской и Николаевской областях для грузовиков закрыли трассы.

Также сообщалось, что из-за снегопада в Пакистане погибли более 20 человек, которые приехали любоваться метелью Многих непогода застала их автомобилях, из которых жертвы так и не выбрались.