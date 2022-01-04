В среду, 5 января, в Украине потеплеет местами до +13 градусов, но большая часть страны будет накрыта дождем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, дождь ожидается в западных регионах, а востоке и северо-востоке - с мокрым снегом. Только в южной части - без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем ​​на левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от ноля до +5 градусов, в восточных регионах и в Сумской области местами до 1-6 ниже ноля, а днем потеплеет до + 4-9. В Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами ожидается до +10-13.

В Карпатах ночью сильный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, днем ​​сильный дождь. Порывы ветра 25-28 м/с. Температура воздуха ночью около ноля, днем ​​+1-6 градусов.

В среду, 5 января, в Киеве и области облачно, временами дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью по области от ноля до +5 градусов, днем +​​4-9. В Киеве ночью +2-4, а днем ​​+6-8 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в египетской Хургаде несмотря на 20-градусное тепло выпали сразу снег и град.

Также мы сообщали, что Байден прилетел в Вашингтон после новогодних каникул и попал в снежную бурю.