В понедельник, 10 января, в северных, центральных и восточных областях Украины ночью ожидается снег, на юге и западе страны без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в воскресенье, 9 января.

По данным синоптиков, в западных областях страны днем будет -1... -3 градусов, ночью -4 до -10 градусов. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду.

В восточной части Украины днем 0...+3 градусов, ночью 0...-2 градусов. Возможен небольшой снег. Местами налипание мокрого снега и гололедица.

В северных регионах страны и в Киеве днем столбики термометров покажут -3...+1 градусов, ночью ожидается -1...-5 градусов. Местами туман и гололедица.

В южной части Украины воздух прогреется до +5...+11 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до -1...+3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Кроме того, значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается в понедельник, 10 января, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области.

В горах Черновицкой области и среднегорье Львовского региона - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Синоптики сообщили о погоде в Украине. Источник: Укргидрометцентр

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