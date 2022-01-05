Накануне Рождества в Украину вернутся морозы с мокрым снегом, на западе и севере страны похолодает до -1 мороза, а на юге по-прежнему будет до +13 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

6 января по всей территории страны начнет холодать - жители западных областей первыми почувствуют снижение температуры. В Луцке, Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах ожидается мокрый снег. Средняя температура днем составит +2...+4 градуса, ночью ожидаются морозы до -1.

При этом на юге Украины сохранится теплая и сухая погода, в Симферополе ожидается до +13° днем и ночью около +3. В Херсоне и Одессе чуть ниже - до +10...+11 градусов днем и около +4...+5 ночью.

В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью +1...+3, днем прогреется до +5°.

В Рождество, 7 января, температура продолжит снижаться. В столице ожидается похолодание до -3 мороза.

Погода в Украине 6 января

Как сообщала "Страна", сегодня, 5 января, синоптик обещала украинцам самый теплый день нового года, когда температура воздуха днем достигнет +5...+12 градусов.

Напомним также, что ранее "Страна" рассказала об опасности из-за угрозы схождения лавин и повышения уровня воды в некоторых областях Украины.