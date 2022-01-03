Во вторник, 4 января, в Украине будет дождливая теплая погода с плюсовой температурой днем.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Завтра днем в западных областях ожидаются умеренные дожди. Ночью в Карпатах и на северо-востоке страны дождь будет с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждает Укргидрометцентр.

Столбики термометров ночью покажут от 0 до +5 градусов тепла. На северо-востоке и в Карпатах -1...-4 градусов мороза. Днем ожидается +3...+8 градусов тепла.

В Киевской области 4 января будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов тепла, днем +3...+8 градусов. В Киеве ночью +2...+4 градуса тепла, днем +5...+7 градусов тепла.

Ранее мы рассказывали, что европейские страны встретили самый теплый Новый год в истории. Например, на севере Испании температура воздуха прогрелась до 24,7 градусов тепла. Это является максимальной температурой для декабря с момента начала ведения учета в 1947 году.

Также "Страна" писала, как авиакомпании США 1 января 2022 года отменили более 2,4 тысячи рейсов. Такое решение перевозчики приняли из-за непогоды и резкого распространения штамма коронавируса "омикрон" среди экипажей самолетов.