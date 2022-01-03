Во вторник, 4 января, в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+6 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В западной и южной частях страны ожидается +4...+8 градусов, в Крыму будет теплее - до +11 градусов. На севере и северо-востоке Украины погода останется свежей - от -2 до +2 градусов. Ветер ожидается преимущественно юго-западного направления, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Также в ближайшую ночь ожидается дождь с мокрым снегом. Завтра днем, по данным синоптика, ​​дождь пройдет в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), немного дождя будет в отдельных районах севера. Но в целом вторник будет без существенных осадков.

При этом поздно вечером 4 января и ночью 5 января дожди охватят западные, северные и центральные области Украины.

В Киеве во вторник будет доминировать влажная воздушная масса, а более существенные осадки возможны сегодня вечером. Ветер ожидается юго-западный, порывистый, иногда сильный. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, завтра днем ​​+4...+6 градусов.

Снижение температуры воздуха в Украине ожидается 7 января, на Рождество.

"Отрывайтесь понемногу от холодильников, на улице преимущественно теплая погода, весенние ветряные облака плывут, на востоке Украины и в Сумской области лепит новогодний снег и еще держится небольшой морозец, в Запорожской области мокрый снег, вокруг Карпат дождь и мокрый снег - словом, есть на что посмотреть. Хорошо у нас везде", - подытожила синоптик.

Между тем, сегодня в Украине обещают осадки. На западе ожидается дождь, в остальных регионах будет срываться снег.

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