В среду, 5 января, в Украине ожидается самый теплый день нового года, когда температура воздуха днем достигнет +5+12 градусов. Только в восточных районах и Сумской области будет прохладнее, +1+5 градусов.

Ветер будет достигать 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, это будет западный, юго-западный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Сильный ветер почти заставит работать теплую воздушную массу и будет холоднее, чем должно быть при таких высоких температурах воздуха. Ночью и утром в западных, северных и центральных районах ожидаются дожди. Во второй половине дня ливневая масса будет двигаться на восток, на востоке возможен мокрый снег. Новая порция дождя прибудет днем в западные регионы. А в центральной, северной частях и юге Украины день будет без существенных осадков.

Однако за ночь западная зона влажности приблизится к северным регионам. Ночью и утром в утром в среду в Киеве ожидаются дожди, днем - осадков нет, вечером опять дождь.

"Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра - защитите себя и свое имущество от старых ветвей, рекламных щитов и не держитесь долго под крышами высоких домов. Снимите любимую пижаму с открытых балконов - ваши зайки и ромашки завтра рискуют разлететься по всей области)", - пишет Наталья Диденко.

5 января в столице будет самый теплый день - до +6 +9 градусов.

Небольшое похолодание ожидается на Рождество.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что на западе Украины спасатели объявили об опасности из-за угрозы схождения лавин и повышения уровня воды.

Ранее "Страна" писала, что европейские страны встретили самый теплый Новый год в истории.