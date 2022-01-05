В канун Рождества, 6 января, в Украину потихоньку начнет заходить больше холодного воздуха и на Рождество, 7 января, зима в Украине оправится и вернется к своим морозным обязанностям. Температура воздуха накануне Рождества будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов. На юге потеплеет до +12, в Карпатах ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"В южной части, в Донецкой области, в Днепре и регионах будет еще теплее, +5...+12 градусов. Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах, вокруг Карпат, днем ​​еще и местами - в центральных областях. На остальной территории Украины в четверг - без существенных осадков", - говорится в прогнозе Диденко.

По ее словам, завтра ветер будет порывистым с западным направлением.

В Киеве 6 января ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем ​​+1...+3 градуса. Какие-то серьезные осадки будут вряд ли.

А вот в ночь на Рождество в Киеве будет летать снежок, похолодает до -2...-4 градусов, днем ​​7 января в столице будет без осадков и около нуля. Появится снова гололедица. "Колядуйте степенно, не бегайте от дома к дому, или между домами от квартиры к квартире", - советует эксперт.

Как писала "Страна", в среду, 5 января, синоптик обещает украинцам самый теплый день нового года.

Ранее НБУ опубликовал график работы банков на Рождество.