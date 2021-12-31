В последний день 2021 года в Украине ожидаются гололедица и туман. Из-за этого на дорогах возможны осложнения движения транспорта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, ночью и утром в восточных и западных областях - туман, видимость составляет 200-500 метров. В северных и центральных областях местами ожидается гололедица. В связи с этим спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность. Там объявлен третий уровень опасности.

В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром также будет гололедица, местами гололед (I уровень опасности).

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", 31 декабря вместо снега и мороза в Украине начнутся дожди, мокрый снег - и вообще наступит оттепель. Потепление первыми почувствуют жители западных областей Украины - там температура вырастет уже в ближайшую ночь. А в течение следующих двух суток оттепель будет наблюдаться и по всей стране.

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