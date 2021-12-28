Сложно представить себе празднование Нового года без большого количества различных блюд. Однако, существует несколько вариантов, как можно взвешенно подойти к приготовлению праздничного стола и избежать проблем с пищеварением.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины во вторник, 28 декабря.

Так, если вы уже начали разрабатывать праздничное меню, вам могут пригодиться некоторые советы:

Относитесь к покупкам выборочно, выбирайте качественные продукты. В супермаркете или на базаре есть соблазн купить всего и побольше. Избегайте оптовых покупок, чтобы не приобрести больше, чем вам действительно нужно. Выбирайте несколько продуктов, но качественных.

Праздничный стол следует наполнить здоровыми блюдами. Используйте в рецептах много овощей и цельнозерновых продуктов. Употребляйте нежирный белок, а низкокалорийные продукты сделайте основой вашего стола. Не смешивайте сложные углеводы, жиры и белки. Например, рыбу лучше совмещать с зеленью и овощами. Это касается и блюд из картофеля – к ним лучше добавлять овощи, а не запеченное мясо или рыбу. Есть много креативных рецептов здорового питания, стоит лишь немного поискать.

Для приготовления и заправки блюд выбирайте в умеренном количестве растительные масла: оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое и т.д. Избегайте частично гидрогенизированных масел, содержащих вредные трансжиры. Помните, что меньший процент жирности не всегда означает пользу.

Не покупайте и не употребляйте продукты, в качестве которых вы не уверены. Взвешенный подход как к праздничному, так и к ежедневному питанию поможет уберечь вас от пищевых отравлений и проблем с пищеварением.

Как праздновать без вреда для здоровья и лишнего веса:

Не начинайте праздничный ужин голодными. Заранее перекусите фруктами, йогуртом или заваренными овсяными хлопьями. Такой перекус даст легкое насыщение и поможет избежать переедания.

Даже если вы готовите только полезные блюда, помните, что разнообразие пищи стимулирует нас к перееданию. Не потребляйте много, насладитесь немного. Важно контролировать себя и не переедать, тогда все будет хорошо!

Во время угощения пейте больше воды и старайтесь отказаться от сладких напитков. Что же касается алкоголя, то даже по праздникам нужно помнить: любая доза опасна для организма.

Больше двигайтесь. Несколько лишних калорий во время праздников – это допустимо. Однако, чтобы избежать их накопления и использовать чрезмерную энергию, следуйте простому правилу — больше двигайтесь! Семейная прогулка, игра в снежки, танцы, пробежка с домашним любимцем – любая физическая активность, которая вам нравится, будет полезна.

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